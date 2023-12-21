غرام الذهب فوق الـ800 ألف و الاونصة تلامس 30 مليون ليرة
بالتزامن مع الارتفاع في اسعار الذهب العالمية، سجلت اسعار الذهب المحلية، ارتفاعا بمقدار 5000 ليرة، بعد استقرار لأيام.
وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 805 ألف ليرة (سعر البيع)، 804 ألف ليرة (سعر الشراء)، كما ارتفعت أسعار غرام الذهب عيار 18 إلى 690 ألف ليرة (البيع)، 689 ألف ليرة (الشراء).
وارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية عيار 995 إلى 29 مليونًا 950 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين 775 ألف ليرة.
كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 6 ملايين و 885 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الليرة الذهبية الذهبية السورية إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية، و ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية
وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.
وكان مصرف سورية المركزي، حدد مؤخرا سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12700 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13834.78 ليرة سورية لليورو الواحد.
عالميا، ذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب لم تشهد في المعاملات الفورية تغيراً يذكر مسجلة 2041 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولاراً.
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