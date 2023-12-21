21-12-2023
السماح باستيراد 10 آلاف طن من أحطاب التدفئة الجافة
وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الزراعة بالسماح باستيراد كمية 10 آلاف طن من أحطاب التدفئة الجافة منزوعة القلف شريطة التأكد من خلوها من الآفات الحجرية.
وتم تكليف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية (مديرية الجمارك العامة) والزراعة، ومصرف سورية المركزي للتنسيق المشترك لتحديد البند الجمركي الذي سيتم استيراد الأحطاب أعلاه عليه، ووضع الآلية اللازمة لذلك تمهيداً لإصدار القرار اللازم.
ويأتي هذا القرار بناءً على طلب وزارة الزراعة لتوفير هذه الأحطاب المستوردة في السوق المحلية والحد من استنزاف الحراج والتعدي عليه والحفاظ على الغابات الوطنية، وذلك وفق قوانين الحجر الزراعي، حيث تعتبر الفاتورة البيئية المدفوعة في حال قطع الأشجار أكبر من فاتورة استيراد أحطاب التدفئة.
الوطن أون لاين
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