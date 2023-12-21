أكثر من 10 الاف طبيب سوري باتوا في المانيا!

بلغ عدد الأطباء السوريين في ألمانيا عام 2020، 4970 طبيباً وطبيبة، بحسب ما ذكرت نقابة الأطباء الألمانية حينها. في وقت يعاني القطاع الصحي السوري من تداعيات خطرة نتيجة النقص الكبير في غالبية الاختصاصات الطبية. دون وجود أي إجراءات من شأنها الحد من هجرة الأطباء وفقاً لموقع سناك سوري المحلي.

وقال نقيب أطباء الأسنان “زكريا الباشا”، إن عدد الأطباء السوريين في ألمانيا بلغ نحو 10 آلاف طبيب سوري. لافتاً أن أطباء الأسنان السوريين أثبتوا كفاءة عالية. (يا فرحة الألمانيين بيهم وبكفائتهم)، ضمن المؤتمر العلمي لطب الأسنان الذي أقيم في حلب مؤخراً

وتشهد سوريا وفقاً لتقارير رسمية صادرة عن نقابة الأطباء، نقصاً في عدد من الاختصاصات الطبية، مثل العظمية والأوعية والصدرية. إضافة إلى الجراحة العامة، وأكثر الاختصاصات التي تعاني القلّة اختصاص التخدير، وهو ما بدأنا نرى نتائجه في حالات وفاة معلنة سببها نقص أطباء التخدير.