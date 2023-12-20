خبير اقتصادي: المركزي تسبب بكارثة في الأسواق

تساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام لماذا لا يوجد أي جهة عليا للتحقيق بما يجري بالمصرف المركزي لمعرفة الدوافع الحقيقية للتمسك المفرط بمنصة تمويل المستوردات سيئة السمعة هي أكبر كارثة مالية و إقتصادية والتي أصابت الأسواق بسبب البطئ الشديد بعملها وإنتظار المستورد لأشهر حتى يأتي دوره بالتمويل و الإستيراد .

وأوضح خزام أن أسباب إرتفاع الأسعار بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار تعود إلى تراجع كمية البضائع المصنّعة المعروضة للبيع وزيادة كمية الأوراق النقدية المطبوعة و المتداولة بالسوق بالمقارنة مع كمية البضائع المعروضة للبيع.

خزام أكد انه في الوقت الذي كان التاجر بإمكانه إستيراد ما يحتاجه السوق خلال أسبوعين أصبح ينتظر لغاية أربع شهور مع تكبيده خسائر كبيرة مع إرتفاع سعر الدولار بالمركزي وفقاً لموقع المشهد أونلاين.

خزام نوه ان الإحتكار الذي تدعمه منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة مثل إحتكار تجارة العلف و غيرها لصالح فئة محددة جعلت تاجر العلف يبيع بضعف السعر عن دول الجوار و معه إرتفاع أسعار اللحوم و الفروج و البيض و مشتقات الألبان و الأجبان و معه ظهور أزمة غذائية مفتعلة و تهديد الإستقرار السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي.

واشار ان تراجع كمية المواد الأولية المستوردة المعروضة للبيع اللازمة للصناعات الوطنية بسبب منصة تمويل المستوردات و معه تراجع العرض و إرتفاع أسعار جميع المنتجات الوطنية بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار.

وأضاف خزام : إن زيادة الرواتب بدون وجود زيادة بالإنتاج مساوية لتلك الزيادة أدى لإختلال التوازن بين البضائع المعروضة للبيع و كمية الأوراق النقدية المطبوعة و المتداولة بالسوق و معه إرتفاع مستمر بالأسعار بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار.

