دمشق تحتل المركز السابع في قائمة أسوأ المدن للعيش بالنسبة للوافدين

20-12-2023

دمشق تحتل المركز السابع في قائمة أسوأ المدن للعيش بالنسبة للوافدين

احتلت دمشق، العاصمة السورية، المرتبة السابعة على مستوى العالم ضمن قائمة أسوأ المدن للعيش بالنسبة للقادمين، وفقًا لتصنيف “Mercer” العالمي، الذي شمل 241 مدينة عبر خمس قارات.

تظهر هذه المعلومات على موقع businessinsider .

في هذا التصنيف، تبرز مدن أوروبا كأفضل المدن، حيث جاءت مدينة دوسلدورف في المرتبة العاشرة، تلتها سيدني في أستراليا، ثم فانكوفر في كندا.

وفي أعلى المراتب، جاءت فيينا عاصمة النمسا في المرتبة الأولى.

أما بالنسبة لأسوأ عشر مدن، فقد احتلت دمشق المرتبة السابعة، وسبقتها مدينة برازافيل في جمهورية الكونغو وطرابلس عاصمة ليبيا.

وفي تقرير سابق لمؤشر الرفاهية العالمي 2023 التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، تم إدراج ثلاث مدن عربية ضمن قائمة أسوأ 10 مدن للعيش في 2023، وهي الجزائر العاصمة، وطرابلس، ودمشق، حيث لم تشهد تحسنًا في جودة الحياة لهذا العام وفقًا للتقرير الذي نقلته وكالة Bloomberg الأمريكية.


وكالات

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