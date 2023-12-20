ضابط مخابرات أمريكي سابق: واشنطن ستعلن الحرب من الشرق الأوسط

أفاد الضابط الاستخباراتي الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن هناك استعدادًا في الولايات المتحدة للإعلان عن حرب ضد جماعة أنصار الله اليمنية.

ونشر ريتر هذا الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، مشيرًا إلى أن القوة العظمى التي تخصص ميزانية سنوية تقترب من تريليون دولار لجيشها تستعد للتصدي لبلد فقير، حيث يعيش 70% من سكانه في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وأكد ريتر أن هذا القرار لا يعكس الولايات المتحدة بصورة إيجابية، وأنه لا يترتب عليه أي نتائج جيدة بالنسبة للبلاد.

وشدد على أن تكوين تحالف دولي ضد اليمن يشكل تحدٍ كبيرًا، خاصةً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن.

من جهة أخرى، حذر محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، من تشكيل أمريكا لتحالف دولي ضد اليمن، مُشيرًا إلى أن العالم لا يزال يتذكر جرائم الإبادة الجماعية التي حدثت في السابق. وأشارت الجماعة إلى استعدادها لخوض معركة تاريخية ضد هذا التحالف.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة أمريكية، وفقًا لمصادر غير مكشوفة، أن البنتاغون قام بإرسال مجموعة من حاملات الطائرات الهجومية إلى خليج عدن، ردًا على هجمات أنصار الله على سفن في البحر الأحمر.

يُشار إلى أن جماعة أنصار الله أعلنت في نوفمبر الماضي بدء اتخاذ إجراءات للتعامل مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، مع التأكيد على استمرار العمليات ضد “إسرائيل” حتى توقف عدوانها على غزة.



سبوتنيك