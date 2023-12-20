البدء بتركيب أجهزة تتبع “GPS” للتكاسي بدمشق والانتهاء خلال عام

أعلن مدير هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق سامر حداد أنه تم الانتهاء مؤخراً من تركيب أجهزة التتبع “GPS” لوسائل النقل الجماعية السرافيس والباصات.

وأضاف حداد: “أما فيما يتعلق بموضوع التكاسي، قمنا بأخذ البيانات والمعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة الخاصة بجهاز “GPS” وتم التنسيق مع الشركة التي ستقوم بتركيب الأجهزة”، متابعاً: “مشكلة الشركة كانت في تأمين المكان من أجل تجميع السيارات؛ إذ طلبت الشركة أن يكون المكان في كراج الانطلاق ولكن بالنسبة لنا لا يوجد أبداً أي إمكانية لإدخال التكاسي إلى كراج البولمان والعباسيين لأنها تتسبب بازدحام”.

وشرح حداد: “عندما يتم إدخال 40 تاكسي مثلاً إلى الكراج هذا سيتسبب في فوضى وازدحام ومشاكل بين السائقين”، مضيفاً: “لذلك طلبنا من الشركة أن تحدد مكاناً ونحن نساعدها بكل الإمكانيات”.

وبحسب حداد فإن الشركة بدأت أمس بتركيب أجهزة التتبع لسيارات التاكسي على مراحل على أن تنتهي خلال مدة أقصاها عام، متابعاً لـ “أثر”: “لدينا ما يزيد على 30 ألف تاكسي وتحتاج إلى وقت وإجراءات لتركيب الأجهزة علماً أن إطلاق مشروع التركيب سيكون في كل سوريا”.

وفيما يخص تقديم شكوى على التاكسي التي تتقاضى أجر زائد، قال حداد: “الشكوى تقدم إلينا في مديرية هندسة النقل والمرور أو عند عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق حتى يتم تحويلها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتعالج الشكوى”.

ووصلت قبل أيام، شكوى من بعض الأشخاص حول تقاضي سائقي التاكسي مبالغ طائلة “من دون حسيب أو رقيب”، إلا أن مدير هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق سامر حداد شدد على أهمية تقديم شكوى في حال أخذ السائق أجراً على هواه ومبالغ غير منطقية.

أثر