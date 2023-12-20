عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ75

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 75 على قطاع غزة المنكوب، وسط وضع إنساني كارثي وتحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض جراء سوء التغذية ونفاد اللقاحات.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف بكثافة بالطيران والمدفعية منازل في جباليا شمال القطاع وفي خان يونس ومخيم الشابورة في رفح جنوبه ودير البلح وسطه وأحياء التفاح والدرج والشيخ رضوان في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم أطفال ونساء.

وتواصل قوات الاحتلال حصار عدة منازل وسط غزة وأعدمت 13 شخصاً من عائلة واحدة أمام أعين الأطفال والنساء، وسط مناشدات من الأهالي للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية للتدخل العاجل وإنقاذ الجرحى وإخلاء المحاصرين.

وقصف الاحتلال دير اللاتين وبيت راهبات الأم تيريزا في غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 10 فلسطينيين، فيما قصفت زوارقه الحربية شواطئ خان يونس والمنطقة الوسطى.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من انتشار كبير للأوبئة والأمراض، وسط النازحين جراء سوء التغذية ونفاد التطعيمات، مطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الدوائية والوقود وإقامة مستشفيات ميدانية لإنقاذ الجرحى والمرضى.

المكتب الإعلامي في غزة أوضح أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي ويتجه نحو الهاوية، وسط استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، مشيراً إلى أن أكثر من مليون و800 ألف فلسطيني أصبحوا نازحين خارج منازلهم، وجميع أهالي القطاع البالغ عددهم نحو مليونين و400 ألف يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة وغير مسبوقة من الشقاء، ويعانون في تأمين الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.

واستشهد 19667 وجرح أكثر من 52500، إضافة لآلاف المفقودين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.