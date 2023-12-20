العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على البلدات والقرى في جنوب لبنان

20-12-2023

العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على البلدات والقرى في جنوب لبنان

جدد العدو الإسرائيلي صباح اليوم اعتداءاته على البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطائرات الحربية المعادية قصفت أطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب بعدد من صواريخ جو أرض، حيث ارتفعت سحب الدخان الكثيف من المنطقة.

واستهدف العدو بقصف مدفعي أطراف بلدة حولا ووادي السلوقي والأطراف الشرقية لبلدة بليدا.

كما استمر تحليق المسيرات المعادية فوق بلدتي مجدل زون وشمع في القطاعين الغربي والأوسط اللذين تعرضا أمس لتصعيد في الاعتداءات عبر قصف مدفعي مباشر وغارات جوية وإلقاء قنابل حارقة وضوئية.

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