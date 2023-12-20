20-12-2023
طوفان الأقصى.. أبرز التطورات
– عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ75
– شركة الاتصالات الفلسطينية: مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تكرر قبل قليل انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت ما أدى إلى توقف خدماتنا وسط وجنوب القطاع واستمرارها بشكل جزئي ومحدود شماله
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط في صفوفه خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
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