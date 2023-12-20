وصول ناقلتي أسمدة إلى سوريا بالتزامن مع توقف معمل الأسمدة في حمص

كشف مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة د.جلال غزالة عن وصول ناقلتي سماد إلى المرافئ السورية خلال الأيام الأربعة الماضية تم تفريغ إحداها بحمولة 5085 طن، والأخرى يتم تفريغها الآن بحمولة تبلغ 10 آلاف و 444 طن.

ووفقاً لغزالة، يتوجب على معمل الأسمدة تسليم المصرف الزراعي 20 ألف طن من الأسمدة خلال الفترة الحالية مقابل إمداده بالغاز لغاية الـ 15 من الشهر الحالي، بالإضافة إلى وجود كميات سابقة لدى المصرف تبلغ نحو 7900 طن وفقاً لموقع أثر برس المحلي.

وعن مشاركة القطاع الخاص، كشف غزالة عن وجود نحو 20 ألف طن من الأسمدة لدى القطاع الخاص في المنطقة الحرة، كانت وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد منحت التسهيلات للقطاع الخاص حتى يتمكن من استيرادها، وبذلك يكون قد تم تأمين 50% من احتياج موسم القمح من الأسمدة والباقي يجب تأمينه خلال الفترة القادمة.

وأشار غزالة إلى أن موسم القمح حسب الخطة الزراعية يحتاج إلى حوالي 88 ألف طن من الأسمدة، إذ تم تحديد احتياجات موسم القمح للعام 2023-2024 بـ 229 كيلو من الأسمدة للهكتار الواحد المروي، و115 كيلو للهكتار المزروع بعلاً “وتختلف من منطقة استقرار مطري إلى أخرى”، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الاقتصادية والعلمية المخصصة لهذا الموضوع.

في حين كشفت مصادر مطلعة على عمل معمل الأسمدة في حمص عن توقيف إمداد المعمل بالغاز منذ 15 الشهر الحالي، وذلك وفقاً للعقد المعمول به بين المعمل والحكومة لتأمين الأسمدة لمحصول القمح.