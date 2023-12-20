أسعار الفروج ترتفع بشكل جنوني

ارتفعت أسعار الفروج في السوق بشكل جنوني وغير مسبوق، بالتزامن مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة.

ووصل سعر كيلو الفروج الحي إلى ما بين 45 و47 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشرحات بين 85 و90 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الجوانح لحدود 45 ألف ليرة وسعر كيلو السودة لحوالى 65 ألفاً والدبوس لـ65 ألف ليرة والوردة إلى نحو 70 ألف ليرة والكستا لأكثر من 70 ألف ليرة.

وقال بعض أصحاب محلات بيع الفروج، أن أسعار الفروج وأجزائه ارتفعت خلال اليومين الماضيين بنسبة كبيرة مع اقتراب الأعياد وزيادة الطلب على الفروج، مؤكدين أن موزعي الجملة هم الذين يرفعون الأسعار ونحن نضطر لرفع السعر بناء على ذلك وليس هناك إمكانية لدينا للالتزام بالأسعار الصادرة عن وزارة التموين، لافتين إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الفروج أكثر خلال الأيام القليلة القادمة.

بدوره، أكد رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية نزار سعد الدين، لصحيفة الوطن، أن ازدياد الطلب هو العامل الأساسي الذي ساهم بارتفاع سعر الفروج وأجزائه.

ولم يستبعد رئيس اللجنة ارتفاع الأسعار أكثر أيام الأعياد لكن بشكل محدود، مبيناً في الوقت نفسه أن مربي الفروج يضخون كميات جيدة من الفروج حالياً بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

ولفت إلى أن قرار وزارة الزراعة منح تراخيص للمداجن غير المرخصة وإعطاءهم المازوت المدعوم سينعكس إيجاباً على أسعار الفروج والبيض وسيؤدي إلى استقرارها، لكن هذا الأمر يحتاج لوقت أي بحدود دورة تربية للفروج والتي تقدر بحدود 45 يوماً ودورة تربية للدجاج البياض والتي تقدر بحدود 4 أشهر، وحينها يصبح الإنتاج يوازي الاستهلاك لذا من المرجح أن تستقر الأسعار.

وأشار سعد الدين إلى أن تكلفة كيلو الفروج على المربي تتجاوز 36 ألف ليرة والسبب الرئيسي بارتفاع تكلفته خلال هذه الفترة هو الحاجة إلى التدفئة إضافة لتبدلات أسعار الأعلاف.