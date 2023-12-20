مليون ليرة سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء

كشف رئيس الجمعية الحرفية للغاز في مدينة دمشق محمد سليم كلش، عن وصول دفعة من أسطوانات الغاز الصناعي قادمة من الهند.

وأوضح كلش، أن الأسطوانات القادمة من الهند تم استلامها وسيتم توزيعها على الصناعيين الذين هم بحاجة إليها بسعر 600 أو650 ألف وفي حال توفر عدد إضافي سيتم بيعها للصناعيين الذين يطلبونها.

من جانب آخر، ذكر كلش، أن عدد الأسطوانات الحديدية يعتبر قليل جداً فيما إذا قورنت بمطالب الناس الذين يطلبونها وهم بحاجة إليها، مشيراً إلى أن الحل إما أن تقوم شركة المحروقات "سادكوب" بتصنيع أسطوانات الغاز أو أن تطلب استيرادها لسد النقص الحاصل.

وفيما يخص آلية الحصول على أسطوانة الـغاز، قال رئيس الجمعية الحرفية للغاز لموقع أثر برس: بإمكان المتزوجين حديثاً الحصول عليها عن طريق دفتر العائلة ولمرة واحدة فقط من شركة محروقات، لافتاً إلى أن سعرها 430 ألفاً وغير متوفرة حالياً.

وأضاف: أسطوانة الغاز متوفرة في السوق السوداء بسعر يبدأ من 700 ألف وقد يصل إلى المليون فهناك بعض الأشخاص يبيعونها نظراً لحاجتهم للمال.

يذكر أن الطلب على أسطوانات الغـاز يزداد في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة فبعضهم يستخدمها لأغراض التدفئة نظراً لشح مادة المازوت وعدم توفرها في كثير من الأحيان.