مؤشر الحرمان من الغذاء للأسرة السورية 

أصدر المركز السوري لبحوث السياسات تقريراً مفصلاً عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شهر نيسان الماضي.

وأكد المركز أن الغلاء أو التضخم ازداد سنوياً (بين نيسان 2022 ونيسان 2023) بنسبة 76.7%، وشهرياً (بين آذار ونيسان من العام 2023) كانت الزيادة بحدود 3.6%، وبحسب التوزع الجغرافي فإن محافظتي طرطوس وريف دمشق سجلتا أعلى معدلات التضخم الشهري في نيسان بنسبة 6.8% و6% على التوالي، فيما سجلت محافظات حماة ودمشق وإدلب والقنيطرة ودير الزور وحلب معدل التضخم الأدنى بنسب تتراوح ما بين 2.1% و3.2%.

وتصدرت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية قائمة مجموعات الاستهلاك لجهة نسبة مساهمتها في نسبة ارتفاع معدل التضخم على المستوى الوطني لشهر نيسان الماضي، حيث بلغت نسبة مساهمتها حوالي 45.4%، تلتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 19.6%، مجموعة التجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية ثالثاً بنسبة 6.2%، ورابعاً مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6%.

وقدم المركز تقديرات خاصة حول الخطوط الوطنية الثلاثة للفقر، حيث تظهر تلك التقديرات أن خط الفقر المدقع للأسرة السورية (الفقر المدقع كمؤشر للحرمان من الغذاء) في عموم البلاد وصل إلى حوالي 1.19 مليون ليرة، وخط الفقر الأدنى إلى حوالي 1.87 مليون ليرة، فيما سجل خط الفقر الأعلى حوالي 1.59 مليون ليرة، وسجلت محافظات الرقة ودمشق ودرعا وإدلب أعلى قيمة لخطوط الفقر في شهر نيسان، فيما سجلت السويداء أدنى قيمة لخطوط الفقر.

و إن سياسة “الكتمان” التي تتبعها الحكومة في محاولة للتغطية على النتائج الكارثية لسياساتها وإجراءاتها الاقتصادية، شجعت انتشار أرقام غير رسمية كثيرة حاولت تتبع واقع معدل التضخم أو الغلاء، مضيفا: إن البيانات السابقة تخلص إلى أن ارتفاع معدل التضخم أو الغلاء كان سمة مشتركة بين جميع مناطق البلاد، وإن تباينت النسب بين منطقة وأخرى إلا أنه تباين يبقى محدوداً.

زياد غصن - أثر