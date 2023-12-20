سوري يرأس عصابة مخدرات في المانيا!

20-12-2023

سوري يرأس عصابة مخدرات في المانيا!

اشتبهت السلطات الألمانية بشاب سوري أنه رئيس عصابة تتاجر بالمخدرات في ولاية براندنبورغ شرقي المانيا، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وفقاً لوكالات الأنباء.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن السوري (21 عاماً) “متهم بالاتجار بالمخدرات بكميات كبيرة”، وصدرت مذكرة توقيف بحقه.

وكشفت الصحيفة عن مشاركة أربعة فرق عمليات خاصة من مناطق مختلفة، تضم 200 عنصر، في حملة المداهمات لأن “العصابة تعتبر عنيفة”، مشيرة إلى تفتيش أكثر من 20 شقة، وإلقاء القبض على شاب آخر.

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