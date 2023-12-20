أسباب ازدياد الطلب على الدولار في سورية

استعرض الخبير الاقتصادي جورج خزام، في منشور على صفحته على فيسبوك، عدة أسباب تسهم في زيادة الطلب على الدولار.

أولها يتعلق بتقييد حرية سحب ونقل الأموال من قبل المصرف المركزي، حيث يرى أن قرار الادخار بالدولار في المنازل يأتي كرد فعل لتلك التقييدات، نظرًا لسهولة نقل وتخزين العملات الأجنبية.

وبحسب تحليل خزام، يزداد الطلب على الادخار بالدولار في حالة عدم صلاحية القوانين وبيئة العمل التجاري والصناعي للمضي قدمًا في الأعمال.

يرافق هذا توجيه تجار وصناع برأسمالهم نحو الدولار في حالة هجرة جماعية.

وأشار إلى أنه في فترات الكساد، عندما ينخفض الطلب على البضائع، يعتبر الادخار بالدولار خيارًا أفضل من تخزين البضائع وتحمل أعباء الكساد.

كما أوضح أن ارتفاع سعر الدولار مقارنة بارتفاع أسعار البضائع، خاصة المستوردة والتي تُسعر بالدولار، يشجع على الادخار به.

وأضاف خزام أسبابًا إضافية مثل انخفاض سعر الذهب على البورصات العالمية، وزيادة الطلب على الدولار مع ارتفاع سعره على مستوى عالمي.

وأشار إلى أنه في فترات الحروب والأزمات، يكون الدولار خيارًا مفضلًا لسهولة نقله واللجوء به كوسيلة للحفاظ على رأس المال في حالات الطوارئ.

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