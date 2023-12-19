19-12-2023
قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان
جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو استهدفت فجر اليوم بالأسلحة الرشاشة محيط بلدتي عيتا الشعب والناقورة، كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.
وأضافت الوكالة: إن قوات العدو أطلقت الليلة الماضية ثلاث قذائف على أطراف بلدة مارون الراس، فيما نفذت طائرة مسيرة معادية عدواناً جوياً مستهدفة منزلاً عند أطراف البلدة بصاروخ موجه.
كما قصفت قوات العدو بالمدفعية مساء أمس الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة في القطاع الغربي.
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