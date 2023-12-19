أحد أطفال المرض النادر يفارق الحياة

فارق اليوم طفل اسمه أنس الحياة وهو أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة ومن ضمن الأبناء الأربعة الذين أصيبوا بمرض نادر يفقدهم حواسهم تباعاً .

وفي التفاصيل فإن عائلة مهجرة في ريف دمشق أصيب أبناؤها الأربعة بمرض غريب ، وهو فقدان حواسهم فجأة!، وانتشرت قصتهم وأثارت تعاطفاً شعبياً كبيراً، وتناقلتها وسائل إعلام محلية وعربية حتى دولية، يفسرون عبرها حالة الأطفال النادرة وأسباب حدوثها، ويناشدون الحكومة والمجتمع الأهلي لدعمهم وعلاجهم قبل فوات الأوان.

وبعد المتابعة مع الجهات المختصة حيثيات الحالة وتداعياتها، والتواصل مع المسؤولين والأطباء لإيجاد الحل لوضعهم المؤلم، كانت الإمكانات محدودة جداً، ولم تسهم ولو قليلاً في إنقاذهم أو تعافيهم.

وتوفي أنس بعد أن تفاقم وضعه الصحي وأصابه الوهن والتعب بالهزال والضعف وقلة الطعام، ليتصل والده محمد فلاح عبر الهاتف بالجريدة وهو يبكي: أرجوكم .. أبنائي الثلاثة يستغيثون بجانبي قائلين: ( بابا لا تتركنا .. ما بدنا نموت متل أنس) .!

تشرين