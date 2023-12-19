القبض على قاتل في منشية حلب

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على شخص ارتكب جريمة قـتل وغادر البلاد بطريقة غير شريعة ، وفي التفاصيل، فقد تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من إلقاء القبض على شخص مذاع البحث عنه بجرم القـ.تل في محلة (المنشية) وهو المدعو (زكريا . ح) ، وبتدقيق وضعه تبين وجود إذاعة بحث بحقه بالجـ.رم المذكور وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بإذاعة البحث المذكورة، وأنه بعد ارتكابه جريمة القـ.تل في العام 2021م لاذ بالفرار وغادر القطر بطريقة غير شرعية ثم عاد إلى القطر.

تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.