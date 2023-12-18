٢٣٨٠٥٥ عدد السوريين المجنسين في تركيا خلال سنوات الحرب

18-12-2023

٢٣٨٠٥٥ عدد السوريين المجنسين في تركيا خلال سنوات الحرب

أفصحت وزارة الداخلية التركية عن إجمال عدد السوريين الذين تم منحهم الجنسية التركية منذ استضافة تركيا لهم في أعقاب بداية الأزمة السورية في عام 2011.

وفقًا لتصريحات وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أثناء مناقشة ميزانية الوزارة في البرلمان، فإن 238,055 سوريًا حصلوا بشكل استثنائي على الجنسية التركية حتى ديسمبر 2023.

يرليكايا أكد أن هؤلاء يتضمنون 134,422 بالغًا و100,633 طفلًا، وأن عدد الأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر يبلغ 156,987.

وأوضح أن هناك 38 نقطة هجرة متنقلة في إسطنبول تستخدم لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز الإعادة إلى الوطن لإجراءات الترحيل.

وأشار إلى أن 143,047 أجنبيًا تم التشكيك في إقامتهم القانونية في هذه النقاط خلال عام 2023، حيث تم ترحيل 47,466 شخصًا، معتبرين مهاجرين غير شرعيين.

وأكد على ضرورة تحسين كفاءة وكالة الهجرة من خلال استخدام الابتكارات التكنولوجية للوصول إلى المعلومات بشكل أسرع.

وختم يرليكايا بالإشارة إلى أن هناك 3,237,585 سوريًا يحملون الحماية المؤقتة في تركيا، منهم 1,113,761 حاصلون على تصاريح إقامة، و262,638 يتمتعون بالحماية الدولية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023.


RT

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