تحويل جسر الرئيس بدمشق إلى مركز حيوي
كشف مدير الدراسات الفنية بمحافظة دمشق معمر الدكاك، أنه مع بداية أو منتصف عام 2024 سيؤهَّل جسر الرئيس في دمشق باعتباره نقطة حيوية وهامة في المدينة، إلى جانب حاجته إلى إعادة التأهيل والصيانة وخاصة المرافق العامة ودورات المياه.
وبين الدكاك لإذاعة شام اف ام، أنه حفاظاً على مهنة بيع الكتب والقراء، ستخصص المحافظة مساحة في إحدى الزوايا تحت الجسر لبسطات بيع الكتب، على شكل طابقين أرضي وأول، مقابل استثمار مادي من أصحاب البسطات بأسعار رمزية، كما ستستثمر الحديقة المقابلة للجسر بوضع شاشات لخدمة الطلاب، وتقديم خدمات ذكية.
وذكر أنه سيخصص جزء أيضاً للأكشاك التجارية، وساحات تفاعلية بميزة "الهولوغرام" تستخدم في العروض، إلى جانب إنشاء مواقف للسيارات والتكاسي، والدراجات الهوائية، بحيث تتسع لنحو 150 دراجة، منوهاً إلى أن مسارات بعض باصات النقل العامة ستعدل، على أن يصبح الجسر معبراً لها، وليس مركزاً دائماً.
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