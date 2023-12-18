صدمة اقتصادية تضرب أسواق الفواكه

في صدمة اقتصادية غير مسبوقة في الأسواق السورية، يشهد سوق الفواكه تطوراً غير متوقع. في ظل انخفاض الطلب وتراجع القدرة الشرائية، تظهر بعض الفواكه بأسعار تاريخية و قياسية. من خلال استكشاف في الأسواق، نتعرف على ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفريز، الكستناء، والدراكون، مما يثير استغراب المستهلكين. تعرف على هذا التحول اللافت في عرض الفواكه وكيف يؤثر على عادات التسوق في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة.



ومن خلال جولة على الأسواق، سجل سعر كيلو الفريز 40 ألف ليرة سورية ولأول مرة يصل إلى هذا السعر، وكيلو الكستناء ٦٠ الف ليرة، وحبة جوز الهند ٤٥ ألف ليرة في أعلى سعر يسجل للفواكه في الأسواق السورية.



وبالنسبة للفواكه الاستوائية، يزداد انتشارها وبنوعيات متنوعة ويصل سعر حبة الدراكون إلى 15 ألف ليرة، وكيلو الموز 17 ألف ليرة، وكيلو الأفو كادو 20 ألف ليرة، والمنغا 20 ألف ليرة.



وبالنسبة للفواكه الشعبية سجل سعر كيلو الجزر 3500 ليرة، وكيلو البطاطا الحلوة 4000 ليرة، وكيلو التفاح 9 آلاف ليرة، والرمان 7 آلاف ليرة، وحب الأس 12 ألف ليرة.



وبالنسبة للحمضيات، سجل سعر كيلو البرتقال أبو صرة 4000 ليرة، واليوسفي 5500 ليرة، والبوملي 4500 ليرة، والحامض 4000 ليرة، وكيلو البرتقال بذرة مصرية 5500 ليرة، والكريفون 4000 ليرة.



المواطن السوري الذي قاطع جميع أنواع الفواكه مرتفعة السعر غير عاداته الشرائية من شراء كيلو رمان إلى حبتين ومن كيلو موز إلى قرنين ومن كيلو دراكون إلى حبة من أجل الصلاة على النبي على خيرات البلد.