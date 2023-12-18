بيدون زيت الزيتون يلامس 2 مليون
ارتفع سعر مادة زيت الزيتون في السوق، بعد قرار الحكومة بالسماح بالتصدير، ووصل سعر مبيع الصفيحة وسطياً لحدود 1.5 مليون بعد أن كانت تباع بسعر 1.2 مليون ليرة.
وبين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم، بأنه ليس مع قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون في هذا التوقيت بالذات وذلك بالتوازي مع قلة إنتاج المادة لهذا العام.
ولفت إلى أنه لم يتم التشاور ومناقشة اتحاد الفلاحين بموضوع السماح بتصدير المادة بالمطلق، مؤكدا أنه لا يعلم إن كان هناك مبررات للحكومة للسماح بتصدير المادة بعد إيقاف تصديرها.
واوضح إبراهيم، أن المشكلة هذا العام أن الإنتاج قليل جداً والفلاح يعتبر منتجاً ومستهلكاً في الوقت نفسه لمادة زيت الزيتون وفي ظل ضعف القوة الشرائية فإن المستهلك سيتضرر حتماً من القرار.
من جهته، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، أن المستفيد الأول من قرار السماح بتصدير المادة هو التاجر فقط وليس الفلاح ولا أصحاب المعاصر، والمتضرر الأكبر منه هو المستهلك.
وطالب بدراسة حاجة السوق من المادة قبل صدور القرار وتصدير الفائض في حال وجود فائض وليس السماح بتصدير مادة لا تغطي الحاجة في ظل قلة الإنتاج لهذا العام.
الوطن
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