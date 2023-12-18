المركزي السوري يرفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي
بعد استقرار لأكثر من شهر، رفع مصرف سورية المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، مجددا بمقدار 100 ليرة!!
ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة، حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12700 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13834.78 ليرة سورية لليورو الواحد.
وذكر المركزي، أن هذه النشرة تصدر بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية "التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية".
يذكر أن قرارات المركزي، برفع سعر صرف الليرة والتي انتهجها منذ بداية العام، تسببت برفع جنوني بالأسعار، بالتزامن مع اختفاء الكثير من المواد بالأسواق نتيجة الاحتكار، وبحسب الدراسات الأخيرة، فإن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 350%.
وكان حدد مصرف سورية المركزي، في 5 تشرين الثاني الفائت، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13519.22 ليرة سورية لليورو الواحد.
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