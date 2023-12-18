18-12-2023
طوفان الأقصى… أبرز التطورات
– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة أمس إلى أكثر من 100 شهيد و100 اخرين تحت الأنقاض و20 مصابا على الأقل.
– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل أربعة من جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية
– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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