الجيش السوري يشن غارات مكثفة في البادية

استهدف الجيش العربي السوري مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بنيران مدفعيته الثقيلة رداً على تصاعد خروقات التنظيم لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة “خفض التصعيد” شمال غرب سورية.

في الوقت نفسه، قام حاجز عسكري في قرية قبور الغراجنة بمنع رتل مشترك للاحتلال الأميركي وميليشيا “قسد” من دخول القرية في ريف تل تمر.

وفي تطورات أخرى، شن الطيران الحربي السوري والروسي غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية، استهدفت كهوفًا جبلية كانت تستخدمها الدواعش كمخابئ.

وفي سياق متصل، قدم الجيش العربي السوري تعزيزات عسكرية ضخمة وأسلحة ثقيلة إلى منطقة الكوم في بادية حمص الشرقية.

في حين ذلك، أُصيب طفل وشاب جراء انفجار قنبلة في حي الأشرفية بمدينة عفرين المحتلة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في سياق أمني آخر، قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، دون حدوث أضرار أو إصابات.

وفي تطور آخر، تشير مصادر أهلية إلى وجود فلول لخلايا إرهابية تتلقى دعمًا من الكيان الإسرائيلي، تحاول عرقلة عملية التسوية في المحافظة ومنع المطلوبين من الانضمام إلى عملية التسوية المستمرة.



الوطن