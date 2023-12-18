بوادر اتفاق لإنهاء التوتر في جاسم بريف درعا

18-12-2023

بوادر اتفاق لإنهاء التوتر في جاسم بريف درعا

توصل وجهاء وقادة محليون في مدينة جاسم شمال درعا إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بعد مفاوضات ناجحة مع ممثلين عن اللواء الثامن والأجهزة الأمنية.

وأفاد موقع “درعا نت” بأن الاجتماع جرى في قصر “فاروق الحمادي” بين مدينتي جاسم و إنخل، حيث تم الاتفاق على سماح لقوات الأمن بالانسحاب من المركز الثقافي في جاسم، وقد بدأ الانسحاب بالفعل.

وأشار المصدر إلى فتح جميع الطرق المؤدية إلى المدينة التي تم إغلاقها بسبب وصول تعزيزات عسكرية للجيش والأجهزة الأمنية.

وأكد أن الحواجز بدأت في السماح للأهالي بالدخول والخروج من وإلى المدينة.

في الاجتماع، طلب ممثلو الأجهزة الأمنية خروج المسلحين الذين ليسوا من أبناء المدينة، ولم يتضح موقف قادة الفصائل المحلية حيال هذا الطلب حسب المصدر.

كان الجيش السوري قد أعطى مهلة لوجهاء بلدة “جاسم” لإخراج عناصر الأمن المحاصرين في المركز الثقافي قبل أي عملية تفاوض مع المجموعات المسلحة في المدينة.

شهدت مدينة جاسم اشتباكات متقطعة بعد محاصرة الفصائل المسلحة لقوات الأمن داخل المركز الثقافي، وذلك في إطار عملية أمنية ضد الفصائل المسلحة في مدينتي جاسم و إنخل، ومع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

تمت إحاطة المدينة بالكامل من قبل الجيش، وتم التخفيف من حدة التوتر بعد بدء المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة درعا تشهد بين الحين والآخر توترات أمنية واغتيالات، مع استمرار وجود فصائل محلية مسلحة لم تخرج من المحافظة بعد رغم توقيع اتفاق التسوية عام 2018.


سناك سوري

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