العز للتفاح والخضر المحمية والليمون شنق حاله

شهدت أسعار بعض الخضر والفواكه ولحم الفروج ارتفاعاً كبيراً بأسواق محافظة طرطوس خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر كيلو التفاح الحبة الوسط 11 ألف ليرة، ليقارب سعر كيلو الموز الذي سجل 14 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الكوسا إلى 11 ألف ليرة، والباذنجان المدعبل 7500 ليرة، وسجل سعر كيلو الخيار بذرة أرضية بين 11 -12 ألف ليرة، والزهرة 5 آلاف ليرة، والبندورة 6500 ليرة، وحافظت البطاطا على سعرها الذي تراوح بين 6000 – 6500 ليرة، ويبقى سعر الحمضيات هو الأقل بين جميع أنواع الفواكه، فأفضل الأنواع وهو أبو صرة لم يتجاوز سعره 5300 ليرة، وواصل لحم الفروج والبيض ارتفاعه في أسواق المحافظة لأسعار غير مسبوقة.

تاجر في سوق الهال أكد لـ«غلوبال» بأن ارتفاع سعر الخضر وخاصة الكوسا والباذنجان سببه انتهاء موسم الزراعة المكشوفة لهما، وجميع الإنتاج من البيوت المحمية، التي يعاني مزارعها من الارتفاع الجنوني لتكاليف الإنتاج، بالإضافة لخروج عدد كبير من مزارعي الخضر من هذه الزراعة والتوجه نحو زراعة الموز القزمي في صالتهم، ما انعكس سلباً على الكميات المتواجدة بالأسواق من الخضر، وتبعا لذلك ارتفاع أسعارها، يضاف إلى ما سبق أجور النقل المرتفعة التي تحمل على كيلو الإنتاج وسعر عبوة الفلين.

وعزا ارتفاع أسعار التفاح إلى استجراره من المحافظات مثل السويداء وريف دمشق وما يتكبده التاجر من أجور نقل كبيرة.

بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة طرطوس نديم علوش أكد وجود شبه استقرار بأسعار الخضر والفواكه بالمحافظة، وحده الفروج والبيض واصل ارتفاعه.

منوهاً إلى أن عناصر المديرية يكثفون الرقابة على جميع الفعاليات التجارية في المحافظة، وتسجيل الضبوط بحق المخالفين، ويوم أمس الخميس تم تسجيل 49 ضبطاً بفعاليات مختلفة و أغلبها لمحال بيع الخضر والبيض والفروج.

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غلوبال