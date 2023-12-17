كيف تستفيد سوريا مما يحدث في القطاع؟

قال موقع “Responsible Statecraft” الأميركي، إن دمشق تحاول الاستفادة من حالة الغضب في كل أنحاء العالم الإسلامي وجزء كبير من الجنوب العالمي بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية الدموية في غزة والدعم غير المشروط الذي تلقته من الولايات المتحدة.

وقال جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، في مقابلة مع الموقع: “الفائدة الكبرى التي من المرجح أن تجنيها سوريا من حرب غزة هي الضرر الذي ستلحقه بهيبة أميركا ومكانتها في العالم العربي”.

وأضاف أن “مساعدة بايدن الثابتة لإسرائيل في جهودها لقتل الفلسطينيين في غزة ستقلل من قدرة واشنطن على حشد الدول العربية والإسلامية ضد سوريا وإيران”.”

وتابع الموقع، “لقد أصبح التركيز أقل على محاولات الغرب اسقاط القيادة السورية الآن بعد أن أصبح العالم يولي اهتماماً أكبر لأزمة غزة. “بعد أكثر من عقد من الحرب، وفقاً لجوزيف أ. كشيشيان، زميل بارز في مركز الملك فيصل في الرياض. كما وتشعر دمشق بسعادة غامرة لرؤية توقف توسيع اتفاقات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية”.

وأضاف الموقع، “بالعودة إلى عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد (1970-2000)، عارضت دمشق بشدة اعتراف الدول العربية رسميا بإسرائيل، بدءا بمصر في عام 1979.

وفي هذا السياق، فإن حقيقة أن أزمة غزة تجعل التطبيع السعودي الإسرائيلي غير مرجح للغاية في المستقبل المنظور هو أمر إيجابي من وجهة نظر دمشق.

كما وأن حقيقة أن معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل أصبحت اليوم أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى منذ توقيعها في عام 1994 هي أيضًا مصدر ارتياح للأسد”.

وبحسب الموقع، “قال لانديس إن “الحرب في غزة تعيد إحياء أهمية جبهة المقاومة في العالم العربي”.

إن أزمة غزة لا تؤدي إلى ترسيخ تحالفات سوريا القائمة منذ عقود من الزمن فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على التعجيل بعملية المصالحة بين الأسد وأعدائه السابقين في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، وقد تأكد ذلك من خلال مشاركة الأسد في القمة الطارئة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن غزة التي عقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني.

وبحسب الموقع، “في حين أن الحرب في غزة تعزز جهود دمشق لتطوير علاقاتها مع الدول العربية، فإنها تشكل أيضاً تهديدات.

ومع تركيز دمشق على التحايل على العقوبات الغربية وجذب الاستثمار الأجنبي لإعادة إعمار سوريا، تشعر دمشق بالقلق بشكل خاص بشأن التصعيد المحتمل للحرب إلى صراع إقليمي أوسع.

ويقول لانديس إن “البلاد في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي وكذلك الاستثمار الداخلي”. وأضاف: “السوريون بحاجة ماسة إلى الاستقرار.

هذه الحرب تذكر الجميع بأن الاستثمار في الشرق الأوسط أمر محفوف بالمخاطر. لقد أصبحت سوريا ساحة المعركة التي يتم فيها مناقشة النزاعات الإقليمية”.”

ورأى الموقع أن “الحرب عززت أهمية “محور المقاومة” في الشرق الأوسط والدور الرئيسي الذي تلعبه سوريا فيه.

ووفقاً لجواد هيران نيا، مدير مجموعة دراسات الخليج الفارسي في مركز البحث العلمي ودراسات الشرق الأوسط الاستراتيجية في إيران، فإن “سوريا تلعب دوراً لوجستياً في هذه الحرب وهي الطريق الرئيسي لإرسال الأسلحة والمعدات إلى حماس وحزب الله”.

وتابع قائلاً: “كما تتواجد القوات الإيرانية في سوريا، وفي هذه الحرب، نقلت إيران قواتها في سوريا من شمال البلاد ومناطق مثل حلب إلى جنوبه.

ولذلك فإن الهجمات على المواقع الأميركية في سوريا تهدف إلى تنفيذ التهديد الإيراني ضد أميركا وإسرائيل لمنع امتداد الحرب إلى مناطق أخرى من ناحية وزيادة تكاليف القوات العسكرية الأميركية في المنطقة من ناحية أخرى”.”

وبحسب الموقع، “نظراً لوضع سوريا كدولة مزقتها الحرب وتخضع أجزاء من أراضيها لاحتلال عسكري أجنبي، يجب على دمشق نفسها أن تفهم أنها معرضة بشكل خاص للهجوم.

وكالات