هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي شرقي سوريا

أفادت تقارير أمس السبت بأن إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي تعرضت لهجوم صاروخي في ريف مدينة المالكية في محافظة الحسكة السورية.

وتعرضت القاعدة الأمريكية لهجوم صاروخي مباشر في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا في شمال شرق سوريا.

وأكدت التقارير أن الهجوم تسبب في انفجارات سمع صداها في المنطقة، حيث سقطت عدة قذائف صاروخية داخل القاعدة الأمريكية، المعروفة محليًا بـ “قاعدة أوباما الصغير”.

وأتى مصدر الهجوم الصاروخي من الأراضي العراقية القريبة من المنطقة، ورداً على الهجوم قام الطيران المروحي الأمريكي بتحليق مكثف في سماء المنطقة.

يأتي هذا الهجوم في سياق التصاعد الحالي للهجمات الجوية على القواعد الأمريكية في المنطقة، بعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبهذا الهجوم، يرتفع إجمالي الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق إلى أكثر من 100 هجوم خلال 70 يومًا.

وفي إطار التطورات العسكرية، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” الجمعة مسؤوليتها عن استهداف القاعدتين الأمريكيتين “الشدادي” جنوب المالكية في سوريا، و”عين الأسد” في غرب العراق.

وجاء في بيان الجماعة أن الهجوم يأتي في إطار رد فعلها على العدوان المستمر على قطاع غزة. يُذكر أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة تعرضت لأكثر من 100 هجوم خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

سبوتنيك