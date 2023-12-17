القيادة المركزية الأمريكية تكشف عن زيارة لقائدها إلى سورية

كشفت “القيادة المركزية الأمريكية” (سنتكوم) عن زيارة قام بها قائدها، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إلى سورية والعراق، واستمرت لمدة يومين، وفقًا للبيان الصادر يوم السبت.

وأوضحت القيادة الأمريكية في بيانها أن الجنرال قام بزيارة للبلدين في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر الحالي، حيث قام بزيارة عدة قواعد في سورية والتقى بالشركاء الرئيسيين في مهمة هزيمة داعش، مع التركيز على القوات الديمقراطية السورية (قسد).

وأشار البيان إلى أن الزيارة تمثلت في فرصة للتقييم الشامل لتقدم القوات الأمريكية في مهمتها لهزيمة داعش وحماية القوات المتواجدة.

تأتي هذه الزيارة في سياق التوترات الحالية وتصاعد الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في المنطقة، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتزامن أيضًا مع تقارير حول تدريبات بين القوات الأمريكية وقسد في شمال وشرق سورية.

وأكد الجنرال كوريلا أهمية مثل هذه الزيارات في توفير رؤى قيمة للوضع الراهن، وأعرب عن امتنانه للفرقة والكفاءة التي أبداها أفراد القوات الأمريكية في المنطقة.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي بارز إلى سورية والعراق منذ الحرب في غزة، وتأتي في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران التي تنفذ هجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة.

وكالات