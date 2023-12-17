أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في ذمة الله

أعلن الديوان الأميري الكويتي، السبت 16/12/2023، ببالغ الحزن والأسى، خبر وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاماً.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد العبدالله، “ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر الماضي بسبب وعكة صحية طارئة، ليتوفاه الله اليوم، ما أثار حزناً عميقاً في قلوب أهل الكويت.

فيما أعلن مجلس الوزراء الكويتي، ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاماً) أميراً جديداً للبلاد، بعد وفاة شقيقه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي الكويتي.

الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي يعتبر “أمير التواضع والعفو”، خدم الكويت لمدة 60 عامًا في مختلف المناصب، وكانت خدمته الأخيرة في رئاسة الدولة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2020.

ولد الأمير الراحل في 25 يونيو 1937 في الكويت، وكان النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

درس في مدارس الكويت، وترعرع في بيوت الحكم، حيث اعتبرت هذه البيوت مدارس لتربية الحكام المستقبلين.

خلال فترة حكمه، سعى الأمير نواف إلى تطوير ورفعة الكويت، وتأمين مستقبلها ورفاهية شعبها. كما كان دائمًا قريبًا من أهل الكويت، يشاركهم أفراحهم وأحزانهم.

وكالات