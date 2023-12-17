الحوثيون يشلون حركة السفن باتجاه ميناء “إيلات” الإسرائيلي

قام الحوثيون في اليمن، في الأيام الأخيرة، بتنفيذ هجمات على السفن في البحر الأحمر، مما أثر بشكل كبير على حركة السفن التجارية المتجهة إلى ميناء “إيلات” في جنوب إسرائيل.

وفقًا لتقرير من موقع “أكسيوس” الأمريكي، تم تقريباً إيقاف وصول السفن إلى الميناء الإسرائيلي بشكل كامل.

وأوضح التقرير أن السفن القادمة من آسيا إلى إسرائيل الآن تتبع مسارًا طويلاً حول أفريقيا، مما يجعل الرحلة أكثر تعقيداً وتكلفة.

في الوقت نفسه، بدأت السفن المتجهة إلى موانئ أخرى خارج إسرائيل باستخدام الطرق الأطول للوصول إلى أوروبا، بهدف تجنب استهدافها.

يقول الحوثيون أن منعهم للسفن واستهداف المارة باتجاه الموانئ الإسرائيلية يتعلق بالصراع في قطاع غزة، الذي يستمر منذ أكثر من شهرين.

في بيان صادر قبل يومين بعد استهدافهم لسفينة شحن نرويجية، أعلنوا عزمهم على “منع كافة السفن من جميع الجنسيات المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى يتم إدخال ما يحتاجه إخواننا في غزة من غذاء ودواء”.

وفقًا لتقرير “أكسيوس”، من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن بدء عمل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، بهدف ردع الحوثيين عن تنفيذ المزيد من الهجمات ومواجهتهم.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن إدارة بايدن قامت بإرسال رسائل تحذير إلى الحوثيين في اليمن من خلال عدة قنوات، داعية إياهم إلى وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

من جهة أخرى، أضاف مسؤول إسرائيلي بارز أن “قوة العمل لن ترافق السفن في البحر الأحمر، ولكن وجود مزيد من السفن البحرية في المنطقة سيجعل من السهل التصدي للتهديدات”.

وتعتقد الولايات المتحدة أن إيران مشاركة مباشرة في الهجمات التي يشنها الحوثيون، والتي يتم الإعلان عنها بشكل دوري.

ورغم أن الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها في “حالة صراع” مع الحوثيين، فإنها تعمل على حماية المنطقة وحرية الملاحة وتعزيز التواجد العسكري. أشار جون فاينر، نائب مستشار مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في الثامن من ديسمبر، إلى أن هناك عدة دول في المنطقة انضمت إلى مبادرة الولايات المتحدة لحماية الأمن في البحر الأحمر.

ووفقًا لتقرير “أكسيوس”، أكد مسؤول إسرائيلي بارز أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي قرر عدم اللجوء إلى العمل العسكري في الوقت الحالي، بهدف عدم تشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي بعيدًا عن الحرب في غزة وتفادي خلق صراع أوسع في المنطقة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أكد التزام الولايات المتحدة بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، خلال لقائه مع رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب في يوم الخميس.