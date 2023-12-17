عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

– المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة للعدو الصهيوني في أحد المنازل غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة وتوقعها بين قتيل وجريح، وتستهدف قوة ثانية حاولت نجدة القوة الأولى وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح

– المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة للاحتلال الإسرائيلي وناقلة جند بعد استهدافهما بعبوتي “العمل الفدائي” و”شواظ” وقذيفة “الياسين 105 ” شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تدك مجدداً التحشيدات العسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا فجروا عبوتين “رعديتين” مضادتين للأفراد بقوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وأوقعوهم بين قتيل ومصاب كما فجروا عبوة ثالثة بتعزيزات أرسلها الاحتلال لإنقاذ القوة المستهدفة وأوقعوهم قتلى ومصابين.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وتوقعها بين قتيل ومصاب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف 3 دبابات للاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف “الياسين 105”.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفتي “الياسين 105” آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي جنوب دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء وعشرات الجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي المنارة جنوب خان يونس بقطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “التاندوم” دبابة صهيونية وجرافة عسكرية في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

– الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستمر بقصف مستشفى كمال عدوان و12 طفلاً ما زالوا محتجزين فيه دون ماء وغذاء

– المقاومة الفلسطينية تدك بوابل من قذائف الهاون تحشيدات العدو الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

– عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب

– منصور: الاحتلال يتعمد جعل قطاع غزة مكاناً غير صالح للحياة البشرية

– وزارة الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة ومازال 12 طفلا محتجزين داخل الحاضنات دون ماء ولا غذاء.

– وسائل إعلام فلسطينية: 14 شهيداً و9 إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا شمال قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال الإسرائيلي في موقع “صوفا” العسكري وتمركزاً لجنود الاحتلال في محيطه برشقات صاروخية، رداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يطلق عدداً كبيراً من قنابل الفوسفور المحرمة دولياً على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح بمدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة لوكالة (الأونروا) في دير البلح وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: انقطاع شبه كامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.