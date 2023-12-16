وزارة الكهرباء السورية تؤجل الدفع الإلكتروني لنهاية 2024

16-12-2023

وزارة الكهرباء السورية تؤجل الدفع الإلكتروني لنهاية 2024

أكد مدير المعلوماتية في وزارة الكهرباء نبراس خضور، أن الوزارة أجلت اعتماد الدفع الإلكتروني لنهاية عام 2024، لتصبح التجهيزات اللازمة له مناسبة، لتطبيقه بالشكل الأمثل.
 
وأضاف: هذه الخدمة يجب أن تستمر على مدار الـ24 ساعة وعند حدوث أي خلل يجب وجود بديل لها، وهذا الأمر غير متاح حالياً.
 
وبيّن خضور، لإذاعة شام اف ام، أن الدفع الإلكتروني أصبح متاحاً حالياً، مع بقاء الخيار للدفع النقدي، ولكن ستتوقف طباعة جميع الفواتير مع بداية عام 2024 وسيقتصر الأمر على إرسال إشعار فقط.
 
وأشار إلى أن هذه الخدمة ستقلل النفقات بشكل كبير وخاصة على صعيد الطباعة.

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