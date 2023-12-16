 أسعار الألبان والأجبان ترتفع لمستويات قياسية بنسبة تتجاوز 240٪ خلال عام 2023

شهدت الأسواق السورية منذ بداية العام ارتفاعا كبيرا في أسعار الأجبان والألبان، وذلك بحجة ارتفاع سعر المواد الأولية الأساسية، وتقلبات سعر الصرف، ما جعلها بعيدة عن قدرة الناس الشرائية، بعد ان كانت مادة اساسية على الموائد السورية.



ووصل سعر كيلو الحليب إلى 7500 ليرة، بعد ان كان 3000 ليرة بداية العام، بنسبة ارتفاع قدرها 150%، وكيلو اللبن 8500 ليرة، بعد ان كان 3500 ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 142%، واللبنة البلدية 30 ألف ليرة، بعد ان كانت 16 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 87%.



كما بلغ سعر الجبنة البلدية 40 ألف ليرة، بعد أن كانت 18 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 122%، والجبنة الشلل 70 الف ليرة بعد أن كانت 32 الف ليرة، بنسبة ارتفاع 118%، أما صحن البيض فسجل 65 ألف ليرة، بعد أن كان 19 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 242%!



وامام هذه الارتفاعات القياسية في الاسعار، والتي لم تسلم منها اي مادة في سورية، لم يبق امام المواطن "المعتر الفقير"، من خيارات ليطعم أطفاله، وهم في طور النمو وبحاجة إلى التغذية التي افتقدوها في ظل ظروف معيشية قاسية باتت أشبه بالخيال.



هذا الواقع، يضع الحكومة السورية امام رهانات جديدة مع بداية العام القادم، لإنقاذنا من بوتقة الفقر التي عشعشت حياتنا، وإلا سيكون القادم اعظم وستظهر المجاعة علنا، وعندها لن ينفع اي شئ!