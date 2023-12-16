ارتفاع قياسي بلغ 300٪ في أسعار اللحوم والفروج خلال 2023 

رغم أن التضخم قد يظل مجرد أرقام في وثائق الجهات الرسمية، إلا أنه أصبح كارثة حقيقية يعاني منها العديد من المواطنين في سوريا. ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بنسب غير مسبوقة منذ بداية العام، مما جعل تأمين قوت يومهم أمرًا شاقًا بالنسبة للكثيرين، حيث تضاعفت الأسعار إلى أضعاف عديدة.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى 50 ألف ليرة، بارتفاع نسبته 212%، فيما وصلت أسعار الحوم الحمراء إلى زيادات تجاوزت الـ 300%.

هذا الوضع يجعل اللحوم وغيرها من المواد الغذائية خيارًا صعب الوصول لأغلب الأسر السورية، مما يفاقم الأوضاع المعيشية ويثير المخاوف من تحسن الوضع الاقتصادي في المستقبل.

وفي التفاصيل وصل سعر كيلو الفروج في الاسواق إلى 50 ألف ليرة، بعد ان كان 16 الف ليرة بداية العام، بنسبة ارتفاع قدرها 212%، وشرحات الفروج اليوم 70 الف ليرة، وكانت 32 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 118%، وكيلو الوردة 50 ألف ليرة، وكان 21 الف ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 138%.



اما بالنسبة للحوم الحمراء، وصل سعر كيلو هبرة الخروف إلى 210 آلاف ليرة، بينما كان منذ بداية العام 58 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 262%، وكيلو هبرة العجل 140 ألف ليرة، وكان 34 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 311%.



وبذلك تصبح اللحوم كغيرها، عصية على أغلب الاسر السورية، لتلحق بركب المواد والسلع الغذائية الأساسية، ما جعل المواطنين يشتهون لقمة طيبة لأطفالهم، وباتت أعمالهم المتعددة بالكاد تؤمن لهم وجبة واحدة في اليوم.



والأمر المثير للخوف اكثر من ذلك، أن أغلب التوقعات الاقتصادية للعام 2024، تتحدث عن تضخم أكبر قادم، وبالتالي كارثة معيشية أكبر ومزيد من الفقر والجوع في سورية!!

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