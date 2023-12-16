أسعار الذهب في سورية ترتفع بمقدار 15 ألف ليرة..
عادت أسعار الذهب للارتفاع في سورية، حيث زادت بمقدار 15 ألف ليرة، بالتزامن مع ارتفع سعر الاونصة العالمية.
وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 800 ألف ليرة (سعر البيع)، 799 ألف ليرة (سعر الشراء)، كما ارتفعت أسعار غرام الذهب عيار 18 إلى 685714 ألف ليرة (البيع)، 684714 ألف ليرة (الشراء).
وارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية عيار 995 إلى 29 مليونًا 700 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين 720 ألف ليرة.
كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 6 ملايين و 830 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الليرة الذهبية الذهبية السورية إلى 4 ملايين و 720 ألف ليرة سورية
وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.
على صعيد آخر، حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بواقع 12600 ليرة للدولار الواحد، وسعر الليرة السورية مقابل اليورو بواقع 13519.22 ليرة لليورو الواحد.
عالميا، ذكرت وكالة رويترز، أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية إلى 2037 دولاراً للأوقية، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2046.80 دولاراً.
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