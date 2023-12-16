المركزي: دفع ثمن البنزين ببطاقات الائتمان في محطات الوقود
أعلن مصرف سورية المركزي،انه سيتم العمل على تركيب أجهزة نقاط البيع (POS) من قبل المصرف التجاري السوري في المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات، وسيتم البدء بالتنفيذ كمرحلة تجريبية في محطتي الأزبكية - مزة فيلات.
واضاف المصرف في بيان له: أصبح بإمكان عملاء المصارف العاملة تسديد ثمن البنزين المخصص لمركباتهم باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن أحد المصارف التالية: المصرف التجاري السوري– المصرف العقاري - مصرف التوفير – بنك بيمو السعودي الفرنسي – بنك سورية والمهجر – المصرف الدولي للتجارة والتمويل – البنك العربي سورية – بنك الائتمان الأهلي – بنك بيبلوس سورية – بنك سورية والخليج – بنك الشام – بنك سورية الدولي الإسلامي – بنك الأردن سورية – بنك فرنسبنك سورية – بنك الشرق – بنك قطر الوطني سورية – بنك البركة سورية – مصرف الوطنية للتمويل الأصغر.
وقال المصرف: تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تشجيع التعامل المصرفي ونشر الدفع الالكتروني في القطاعات الهامة والحيوية.
إضافة تعليق جديد