السورية للاتصالات تعلن إطلاق خدمة التذكرة الإلكترونية قريباً

أوضح مدير خدمة المواطن في الشركة السورية للاتصالات المهندس ماجد مرتضى، أنه تم إجراء جدولة جديدة لحجز جواز السفر العادي، وتقريب موعد الاستلام.

وبحسب مرتضى، من كان موعد استلام جوازه بتاريخ 2/3/2025، حسب الدور المسجل على المنصة، سيحصل عليه بتاريخ 22/2/2024 في إجراء من شأنه تسهيل الحصول على جواز السفر وتخفيف ضغط التسجيل على المنصة .

وأكد مرتضى العمل حالياً على نظام الحسابات الشخصية للأشخاص الذين أنشؤوا حساب على بوابة “خدمة المواطن” وبحاجة إلى تعديل (تغير رقم وطني – تغير رقم موبايل..)، حيث تم إنشاء برنامج تصفير الحساب يمكن من خلاله القيام بعملية التصفير ضمن المراكز المتواجدين به دون الحاجة لإرسال هذه الطلبات إلى مديرية خدمة المواطن لمعالجتها .

وكشف عن تشكيل لجنة لإطلاق خدمة التذكرة الإلكترونية ممثلة بالشركة السورية للاتصالات ووزارة النقل ممثلة بالسورية للطيران، وعقد عدة اجتماعات بهذا الخصوص، وتم التوصل مبدئياً لإيجاد آلية تقنية بخصوص الدفع الإلكتروني للتذكرة من قبل السورية للطيران، بانتظار استكمال هذه الإجراءات وسيتم الإعلان عن هذه الخدمة بعد الانتهاء من معالجة كافة القضايا المرتبطة بها.

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