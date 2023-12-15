وفاة طفل بعد تناوله فطراً ساماً في درعا

توفي طفل من أبناء مدينة نوى بريف درعا الغربي بعد تناوله فطراً ساماً، وتم نقله إلى أحد مشافي المدينة ليفارق الحياة صباح أمس الخميس .

وفي تشرين الثاني الماضي توفي مواطن 40 عاماً من مدينة داعل في الريف الأوسط لمحافظة درعا، نتيجة تعرضه لحالة تسمم أثناء تناوله (فطر سام) نبت على خبز متعفن في حديقة منزله.

ووثقت مراصد حقوقية في تشرين الثاني الفائت 16 حالة وفاة نتيجة التسمم بالفطر السام في قرية أبو وحل بريف الرقة، وهم: 10 ذكور تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 40 سنة، و6 إناث تتراوح أعمارهم مابين 6 إلى 22 سنة.

وبحسب "منظمة الصحة العالمية" تحتوي أنواع الفطر البري على عدد من السموم مثل الموسيمول والموسكارين، اللذين يمكن أن يسببان القيء والإسهال والتخليط واضطرابات الرؤية وسيلان اللعاب والهلاوس. وتبدأ الأعراض في غضون فترة تتراوح ما بين 6 ساعات و24 ساعة أو أكثر بعد تناول الفطر.