بطاقة اليانصيب بـ 8000 ليرة.. ولا يمكن معرفة الورقة الرابحة

كشف مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس في تصريح لـ شام إف إم أنه بلغ عدد بطاقات اليانصيب المطبوعة لسحب رأس السنة الميلادية الإصدار الأول 800 ألف بطاقة، ويبلغ ثمن البطاقة 8 آلاف ليرة.

وأكد الأخرس عدم إمكانية معرفة البطاقة الرابحة بالمطلق لأن سحب اليانصيب يجري بعد بيع البطاقات الخاصة بالإصدار ويجري السحب على الهواء مباشرةً بحضور لجنة مؤلفة من ممثلين عن كل من محافظة دمشق، المؤسسة السورية للبريد، المؤسسة العامة للمعارض والأسواق، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، مدير اليانصيب.

ولفت الأخرس إلى أن ورقة اليانصيب تتميز بوجود علامات مائية وأمنية وهو ورق خاص بطباعة اليانصيب (ورق غير مشع) وفيها علامة مائية ضمن عجينة الورقة متمثلة بشعار المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ومحاط بعبارة يانصيب معرض دمشق الدولي إضافة إلى علامة لامعة على الجهة الخلفية للورقة متمثلة بشعار المؤسسة وعلامات أمنية أخرى يتم كشفها عند صرف البطاقة الرابحة.

وعن العقوبات التي يتم فرضها بحق من يبيع البطاقة بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي، قال الأخرس إنه في حال كان البائع مرخصاً لبيع اليانصيب يتم إلغاء رخصته وتسليمها لمرخص آخر ويخضع للمساءلة من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن.

شام اف ام