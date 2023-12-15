رفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية في دمشق قريباً
أعلنت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات في دمشق، انها قامت بإعداد دراسة جديدة لأسعار المأكولات في المطاعم الشعبية وفق ما هو رائج لهذه المأكولات.
وكشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات في دمشق كمال النابلسي، عن قائمة الأسعار المقترحة التي تم طرحها في الدراسة.
وبموجب الدراسة، سيتم رفع سعر كيلو المسبحة من 24 ألف إلى 28-30 ألف والفول السادة المسلوق من 11 إلى 14 ألف والحمص المسلوق من 11 إلى 14 ألف أما قرص الفلافل فكان اقتراح رفعه من 250 ليرة إلى 500 ليرة وسندويشة الفلافل من 5500 إلى 7000 ليرة.
ونوّه النابلسي إلى أن الدراسة التي تم إعدادها لن تصدر قبل شهرين ليتم دراستها وتدقيقها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبعدها يصار إلى إقرارها من المحافظة بقرار رسمي.
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي ترتفع فيها أسعار المأكولات الشعبية هذا العام.
اثر برس
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