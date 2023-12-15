15-12-2023
تيجة مخالفات بناء.. توقيف رئيس بلدية بريف دمشق وإحالته إلى القضاء
كشف نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود، عن توقيف رئيس بلدية الشفونية نتيجة مخالفات بناء وإحالته إلى القضاء وتكليف النائب بدلاً منه.
وأكد المحمود، أنه يتم التحقيق في العديد من المواضيع الأخرى وذلك من خلال متابعة موضوع المخالفات، لافتاً إلى أن هناك الكثير من العقوبات التي صدرت بحق أشخاص من تنبيه وغيره من مثل هذه العقوبات في المخالفات الصغيرة.
وأعلن المحمود أنه سوف يتم تخصيص نحو 30 مليار ليرة للقطاع الصحي في ريف دمشق لتأهيل العديد من البنى التحتية في الريف.
وأكد تقديم نحو 50 مليار ليرة للمجالس المحلية وذلك للمشروعات الخدمية في هذه المجالس، لافتاً إلى أنه يتم تقديم المعونات لتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المجالس المحلية وخصوصاً الخدمية.
إضافة تعليق جديد