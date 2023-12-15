صناعي: نهج الحكومة السورية لا يتواءم مع الواقع المعيشي والسياسية الاقتصادية المتبعة غريبة
قال أمين سر غرفة صناعة حمص الصناعي عصام تيزيني، إن السياسة الاقتصادية المتبعة غريبة، والنهج الاقتصادي لدى الحكومة لا يتواءم أو يتوافق مع الواقع المعيشي الذي يعيشه المستهلك السوري.
وقال تيزيني لموقع هاشتاغ: إن الاقتصاد السوري هش وقاب قوسين أو أدنى من القاع، ودون وجود أي نوع من الحلول..
واضاف: على الرغم من طرح الكثير من الحلول والرؤى التي تُقدَّم من الباحثين والاقتصاديين والفعاليات الاقتصادية والتجار والصناعيين، إلا أن المشكلة تكمن بعدم تفاعل الحكومة السورية مع هذه الطروحات لعدم اقتناعهم بضرورة تطبيقها.
وأشار إلى أن البلد ليس بحاجة إلى المال بقدر ما هو بحاجة لتطبيق الأفكار البسيطة التي يتم طرحها للخروج من القاع، معتبرا أنه في حال تمكن الحكومة من تطبيقها فستحقق البلد قفزة نوعية اقتصادية إلى الأمام.
وأكد أن الآلية التي تتبعها الحكومة غير اقتصادية، وطريقة تجفيف السيولة ومنع وتجريم التداول بالدولار والعملات الأُخرى غير مجدية.
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