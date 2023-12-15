قفزة جديدة في أسعار اللحوم والفروج ..كيلو اللحمة بـ210 آلاف ليرة !

تواصل أسعار اللحوم البيضاء والحمراء تحقيق مكاسب سعرية جديدة على حساب جيوب المستهلكين الذين أصبحوا بلا حول ولا قوة أمام الارتفاعات المتزايدة في أسعارها.



وتجاوز سعر الكيلوغرام من الفروج الحي الأربعين ألفاً ويسير بخطا حثيثة نحو الخمسين ألفاً، في وقت قطعت فيه شرحات الفروج حاجز السبعين ألفاً للكيلوغرام، وسجلت الجوانح في الأسواق 40 ألفاً و50 ألفاً للوردة و47 للدبوس.



وبالنسبة للحوم الحمراء، بلغت أسعار القلوبات والكلاوي 60 ألفاً وأسعار سودة الخروف 100 ألف ليرة ووصل سعر الطحال لـ95 ألفاً وسعر الدرن 55 ألفاً وسعر رأس الخروف من دون نخاع 62 ألف ليرة ومع نخاع 77 ألفاً واللسانات بـ60 ألفاً وبيضات الغنم بسعر 50 ألفاً.



ووصل سعر كيلو الخروف الحي، إلى 64 ألف ليرة، وسعر اللحمة المسوفة مع 50 بالمئة دهنة بلغ 140 ألف ليرة ومع 25 بالمئة دهنة وصل لـ180 ألفاً ومن دون دهنة بلغ سعر الكيلوغرام 210 آلاف ليرة.



وأشار رئيس جمعية لحامي العاصمة محمد يحيى الخن، إلى أن فترة الأعياد لن يكون لها تأثير على ارتفاع الأسعار لأن السوق قد تأثر مسبقاً بقرار الحكومة فتح باب التصدير لذلك فإن الارتفاع حصل وانتهى.



وأكد الخن لصحيفة الوطن، أن السبب في عدم صدور تسعيرة جديدة تضبط السوق يعود إلى عدم استقرار الأسواق وستبقى الأسعار فيه قابلة للارتفاع، لذلك فإن السبب بالتريث في إصدار نشرة جديدة يعود لانتظار وقت مناسب تكون فيه التسعيرة معبرة عن الواقع بسعر الخروف الحي حاليا.



وأشار الخن، إلى أن اللحام لديه مصاريف من ضريبة دخل وأجور محل وعمال وكهرباء وتبريد وهذه كلها مصاريف يجب إضافتها إلى كيلوغرام اللحم الذي يبيعه وبالتالي في ظل قلة البيع فإن ربحاً بمقدار 15 ألف ليرة في الكيلوغرام ليس كافياً للحام لتغطية هذه المصاريف والأجور.