صرافات العقاري في خدمة المواطنين بحلب
بشّر المصرف العقاري في حلب، المواطنين بحل مشكلة الازدحام على الصرافات بشكل نهائي، حيث سيتم تزويدها بالتيار الكهربائي على مدار الساعة.
وقال مدير المصرف العقاري في مدينة حلب زاهد شواخ: تهدف هذه الخطوة الهامة إلى تخفيف الازدحام وتسهيل قبض المواطنين رواتبهم دون تأخير، لذا بذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية لتزويد المصرف العقاري في باب جنين بتيار كهربائي بلغت تكلفته 700 مليون ليرة.
وأضاف شواخ : بناء على إنجاز هذه الخطوة أصبحت الصرافات الآلية تعمل في خدمة المواطنين على مدار اليوم، حيث ستكون 9 صرافات آلية موجودة في مقر المصرف العقاري بباب جنين مفعلة دوماً، وهذا سيسهل على المواطنين إنجاز عملياتهم بسرعة، ولاسيما أن الموقع يتوسط المدينة مع توافر وسائل النقل.
كما فعل صرافان آليان حسب مدير المصرف العقاري بحلب، في مبنى مديرية مالية حلب، مع وجود ثلاثة صرافات موجودة سابقاً في جامعة حلب، ليصبح إجمالي عدد الصرافات في مدينة حلب 14 صرافاً، مشدداً على أن جميعها تتغذى بتيار كهربائي دائم.
ولفت شواخ إلى أن المواطنين سيلمسون فرقاً واضحاً عند التوجه إلى صرافات الآلية التابعة للمصرف العقاري، حيث سيجدونها مفعلة بصورة دائمة، وهذا سيؤدي إلى عدم انتظارهم ووقوفهم لوقت طويل، بعد حل مشكلة الصرافات بشكل نهائي.
غلوبال
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