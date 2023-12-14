المصرف الزراعي : منح قروض لغاية 300 مليون
فوض مدير عام المصرف الزراعي الدكتور أحمد الزهري، كافة الفروع بمنح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة بملغ 300 مليون ليرة من دون الرجوع إلى لجنة القروض العليا.
وقال المصرف في بيان له بخصوص القروض الممنوحة الى القطاع التعاوني بالصفة الاعتبارية ولصالح الأعضاء والقطاعين الخاص والمشترك، يتم منح قروض بما لا يتجاوز 300 مليون ليرة سورية للقروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
وعدل بيان المصرف، صلاحية لجنة القروض العليا لتصبح البت في القروض الواردة من الفروع والتي تزيد مبالغها عن 300 مليون ولا تتجاوز 400 ملبون، وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الإدارة.
وبحسب مصادر فإن المصرف الزراعي لديه خدمة الحوالات المالية بين الفروع وبعمولة تحويل أقل من شركات الصرافة والتحويل، ويمتلك المصرف أكثر من 100 فرع للمصرف موزعين في جميع أنحاء سورية، ويمكنه تفعيل هذه الميزة والاستفادة من الانتشار الكبير لهذه الفروع وعدد الزبائن الكبير الذين يتعاملون مع المصرف.
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