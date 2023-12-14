ذخائر ميركافا.. لماذا رفض أوباما بيعها لإسرائيل ووافق بايدن؟

نشرت شبكة “سي إن إن”، الإثنين، تقريراً لمؤسّسة فكرية للسياسة الخارجية، مقرها واشنطن، انتقدت فيها قيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بـ”توريط”أميركا في عدة صراعات دولية، وتبريره لذلك بأنه “صراع عالمي بين الديمقراطية والاستبداد” ، بينما لا تصمد هذه الادّعاءات أمام التّدقيق ؛لأن“تورُّط أميركا في هذه الأزمات لا يؤدّي إلا إلى إرهاق قدراتها، وتحريك مخاطر غير ضرورية، وتأجيج العداوات المحلية، وحرمان الشعب الأميركي من الموارد التي يُمكن استخدامها بشكل أفضل في الداخل”.

و عن هذا التقرير فالشعب الأميركي أصبح عازفا على نحو متزايد عن تحمّل فاتورة المساعدات العسكرية للصراعات في الخارج إلى أجل غير مسمّى، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انحدار الدعم بين الديمقراطيين والجمهوريين لكلِّ من إسرائيل وأوكرانيا.

وبعد سردِ التقرير لأشكال التدخّل الأميركي في عدّة صراعات، قال إنّ هذه السياسة لم تجلب لبلاده في النهاية إلا “عداوات”في العالم، وساعدت في “تمكين” المليشيات المدعومة من إيران، واندلاع الحرب الحالية في غزة، بعد أن شجّعت واشنطن إسرائيل على توسيع المستوطنات وحصار غزة.

و”يُعلن بايدن أن أميركا منارة للعالم، ومع ذلك، وبينما تُحاول أميركا دعم امبراطورتيها، فإن جمهوريتها تتألّم. يجب أن ننقذ الجمهورية، وليس الامبراطورية”.

ووافقت إدارة بايدن، السبت الماضي، على بيع 14 ألف قذيفة دبابات (ذخائر ذكية) لإسرائيل بنحو 106.5 مليون دولار، دون العودة إلى الكونغرس.

ووفق بيان لوزارة الدفاع (البنتاغون)، فإن البيع سيكون من مخزون الجيش، ويتكوّن من قذائف “إم 830 إيه 1” شديدة الانفجار متعدّدة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبّع (إم.بي.إيه.تي) ومعدّات ذات صلة.

بدوره قال الباحث في شؤون الأمن القومي الأميركي، سكوت مورغان، أنّ هذه الذخائر سبق ورفضت إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، تزويد تل أبيب بها عندما طلبتها في حرب 2014 التي استمرّت أكثر من 50 يوما، من باب الضغط عليها لإنهاء الحرب ، وعلى هذا، يرى أنّ قرار بايدن المعاكس لسياسة أوباما يقف وراءه:رغبة واشنطن في تحويل غزة إلى مكانٍ لا يشكّل تهديدا لأمن إسرائيل؛ بحيث لا يمكن تكرار هجوم 7 أكتوبر.

يكون ذلك بالسيطرة حتى أكبر قدر ممكن في جنوب غزة، لا سيما مدينة خان يونس، التي تقول تل أبيب إنها مركز قيادات “حماس” جنوبا.

ويرى الباحث المتخصّص في الشؤون الأميركية طارق البرديسي، في موافقة بايدن على صفقة الذخائر، تحوّلا لم يكن متوقّعا حين تولّى بايدن الحكم؛ حيث كان يُنظر إليه على أنه امتداد لأوباما، وأن فترته هي “الفترة الثالثة” لإدارة أوباما.

ويُرجع البرديسي، هذه “الاستدارة الكبيرة”، حسب تعبيره، في سياسات بايدن، إلى قرب موعد إجراء الانتخابات الأميركية (المقررة نوفمبر 2024)، وما يأمله من تحقيق إسرائيل لأي إنجاز عسكري، يبرّر ما قدّمه لها من دعم كبير.

ومن قدرات قذائف “إم 830 إيه 1”:

شديدة الانفجار وخارقة للدروع.

تستخدم ضد أهداف أخرى؛ مثل المباني والحصون والمركبات المدرعة.

تتميَّز بقدرتها الفائقة على اختراق الدروع، حيث يمكنها اختراق أكثر من 1200 ملم من الدروع الفولاذية المدرعة.

فعّالة للغاية في تدمير الأهداف.

تعدّ مِن أكثر قذائف الدبابات تطوّرا في العالم.

تضمن للدبابات القدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها الآليات العسكرية المُعادية؛ سواء الدبابات أو المركبات المدرّعة.

يُمكنها إصابة الأهداف على مسافاتٍ تصل إلى 5 كيلومترات، وهذه المسافة تعدّ كافيةً لمقاتلة الدبابات المعادية من مسافات آمنة.

يُمكنها اختراق الدروع الفولاذية المدرّعة التي تزيد سماكتها على ضِعف سُمك الدروع الموجودة في مُعظم الدبابات الحديثة.

سكاي نيوز