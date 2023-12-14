وزير الدفاع التركي يحدّد شرط بلاده للخروج من سوريا

قال وزير الدفاع التركي “يشار غولر”إن “دمشق” طالما أشارت إلى أن الوجود العسكري التركي يعيق استعادة العلاقات بالكامل بين البلدين. لكن القوات التركية على حد قوله تتمركز ضد التهديدات الأمنية لا سيما الجماعات المصنفة لديها على قوائم الإرهاب. مثل “حزب العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب”.

وأوضح غولر أن بلاده لا تريد أراضي دولة أخرى وستخرج من “سوريا” حالما تتفق الحكومة والمعارضة على دستور جديد وإجراء انتخابات ،و أن هذين الأمرين قد يمهدان لإنهاء الصراع في البلاد والذي تجاوز عقداً من الزمن.

وأضاف “غولر” في حديثه لقناة “إن تي في” التركية : أن جنود بلاده ضحوا بحياتهم في “سوريا” من أجل أن يعيش الناس بسلام في البلدات الحدودية.